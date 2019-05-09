Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantıya başkanlık edecek!

Reform Eylem Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanacak.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 13:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs’ta Reform Eylem Grubu’nun altıncı toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıya kimle katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'da başlayacak.

AB sürecine yönelik atılacak adımlar ele alınacak

Söz konusu toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ilk Reform Eylem Grubu olma özelliğini taşıyor. Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu, AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar ve AB ile vize serbestisi diyaloğunda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımları ele alacak.