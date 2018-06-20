Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik sayıyı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e yapılan operasyonlarda 100 kişilik lider kadrosunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncellenme 20 Haziran 2018 16:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk operasyonla Kandil'de 10 noktayı vurduklarını, ikincisinde Kandil'de toplantı halindeki lider kadrosunu hallettiklerini, sıranın Urfa'nın yanındaki yerlere geldiğini söyledi.

Kandil’de on nokta vuruldu

DEAŞ varken Suriye'de kendilerini güvende hissetmeyenlerin bugün de güvende hissetmedikleri için evlerine dönmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk operasyonla Kandil'de 10 noktanın vurulduğunu, ikincisinde de Kandil'de toplantı halindeki lider kadrosunu hallettiklerini, sıranın Urfa'nın yanındaki yerlere geldiğini ifade etti.

Lider takımı öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile anlaşarak Münbiç'in güvenlikli hale getirildiğini, Münbiçli Arapların da topraklarına geri döneceklerini, şu an Kandil'e operasyon yapıldığını, ilk operasyonun 20 uçakla yapıldığını, 10 önemli noktanın Kandil'de vurulduğunu, ikincisinde de yine bir operasyon toplantı halinde Kandil'de bunların lider takımını hallettiklerini söyledi.

100 terörist etkisiz hale getirildi

Konuşma öncesinde resmi rakamları istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin dediklerini, Şanlıurfa'nın en genç nüfusa sahip şehirlerin başında geldiğini, Şanlıurfa'ya son 16 yılda 43 katrilyon yatırım yapıldığını, kendilerinin yapım ekibi olduğunu, onların ise yıkım ekibi olduğunu belirtti.