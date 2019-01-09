Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik rakamları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene önemli başarılara imza atıldığını, 2018'i 168,1 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 21:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de ihracatta önemli başarılar elde edildiğini, geçen yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattıklarını, dış ticaret açığının da 55 milyar dolara geriletildiğini, önemli bir başarıya imza atıldığını söyledi.

Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldiğini, bu sene sonuna kadar bir üst sıraya çıkılacağını söyledi.

Yıllık enflasyon rakamlarına ilişkin eleştirilere de değinen Erdoğan, "Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında açılan şirket sayısının 7 bin 110, kapanan şirket sayısının bin 112 olduğunu, bu rakamların daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ettiğini söyledi.