Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İstanbul'a ve diğer illere kazandırılan her yatırımda olduğu gibi Haliç projesinde de soluğu mahkeme aldığını söyledi.

Güncellenme 23 Şubat 2019 13:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul'a ve diğer illere kazandırılan her yatırımda olduğu gibi Haliç projesinde de soluğu hemen mahkemede aldığını, Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynısını yaptıklarını, aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptıklarını, CHP’nin işinin bu tür çalışmaları engellemek olduğunu, hayırlı işlerin karşısında hep CHP’nin görüleceğini söyledi.

“Tersane İstanbul'u inşa ediyoruz”

Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını “zulüm 1453'te başladı” sloganlarıyla kirletenlerin AK Parti’ye medeniyet dersi vermeye kalktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahalde Tersane İstanbul'u inşa ediyoruz. Zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet-yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir” dedi.

“İlk defa karşılaşmıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projede karşılaştığımız zorluklarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Burada şahit olduklarımızın katbekat fazlasını yaşadık. Avrasya Tüneli daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. AKM'nin açılışını yaptığımızda bunlara niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Bunlar engellemekten yıkmaktan yakmaktan yasaklamaktan başka bir şey bilmiyorlar. yarına dair hiçbir tasavvurları yok, vizyonları yok. Türkiye'yi kalkındırmanın değil günü kurtarmanın derdindeler. Seçim kazanmanın değil seçim dönemlerini en az zararla atlatmanın hesabını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor”

İzmir'in Körfez’in içleri acısı durumuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz. Şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik Haliç bataklık olurdu. İstanbul'da insanlarımız çöp dağlarında ölüyor olacaktı. Biz malum meslek odalarının baskılarına boyun eğseydik ülkemiz 3 Ç'ye (çöp, çamur, çukur) mahkum olurdu. Biz bu çapsızları dikkate alsaydık, Türkiye'yi 3 kat büyütemezdik. Karşımızdakilerin çapsızlığının bizim istikametimizi belirlemesine izin vermedik” dedi.