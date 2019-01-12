Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 12 Ocak 2019 16:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu'da, Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in kuruluşunda öncü olan liderlerle beraber yeni bir tarih yazılmasını Allah’tan dilediğini söyledi.

Kocaeli’nin seçmen profili hakkında açıklama

AK Parti üyelerinden 504 bininin Kocaeli’de kayıtlarının olmadığını tespit ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi olduğunu, bu seçimde 1 milyon gencin ilk defa oy kullanacağını, bu rakamların Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısının 23 bine yakın olduğunu, bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısının yaklaşık 20 bin olduğunu, üye olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısının 10 bin civarında olduğunu, bunların hepsinin gerçekten çok ciddi rakamlar olduğunu, bu değişimlerin doğru şekilde takip edilip milletin gönlüne girilebilinmesinin seçim sonuçlarında da belirleyici bir etkiye yol açabileceğini ifade etti.

YHT projesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yeni yüksek hızlı tren projesinin inşasına başlayacaklarını, toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projesinin çalışmalarının bittiğini, yakında yapımına başlanacağını söyledi.

Cari açık son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dün açıklanan cari işlemler açığın, son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bir müjdedir. Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. '2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek' dedi” ifadelerini kullandı.

“Bin pişman olacaklar”

Türkiye'ye karşı tehdit oluşturma çabası içinde olanların pişman olacağını vurgulayan Erdoğan, "Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG'si, FETO'su, DEAŞ'ıyla eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kabusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak" dedi.

İsim isim Koceli’nin adayları

AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden Başiskele'de Yasin Özlü, Çayırova'da Bünyamin Çiftçi, Darıca'da Muzaffer Bıyık, Derince'de Zeki Aygün, Dilovası'nda Hamza Şayir, Gebze'de Zinnur Büyükgöz, Gölcük'te Ali Yıldırım Sezer, İzmit'te Azize Sibel Gönül, Karamürsel'de İsmail Yıldırım, Kartepe'de Muhammet Mustafa Kocaman, Körfez'de Şener Söğüt, Kandıra'da Adnan Turan'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.