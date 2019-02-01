Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse evini müteahhide vermeye mecbur değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin zorla kentsel dönüşüm diye bir programı olmadığını, kimse evini müteahhide vermeye mecbur olmadığını söyledi.

Güncellenme 01 Şubat 2019 15:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin zorla kentsel dönüşüm adımı olmadığını, depremle ilgili sıkıntılar olduğunu, bütün meselenin gönüllülük esasına dayalı olduğunu, bir sıkıntı olması durumunda muhtar, belediye başkanı ya da kendisine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

“Kimse evini müteahhide vermeye mecbur değil”

Kentsel dönüşümle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz çıkışı bir vatandaşın yanına yaklaştığını, buraların kentsel dönüşüm içinde olan yerler olduğunu, hükümetin zorla kentsel dönüşüm diye bir adımı olmadığını, depremle ilgili sıkıntılar olduğu için böyle adımlar atıldığını, meselenin gönüllülük esasına dayalı olduğunu, bazı müteahhitlerin yüzde 60-70'ini alırım kapıya koyarım dediğini, kimsenin müteahhide evini vermeye mecbur olmadığını belirtti.

“Müteahhitler kazansın böyle adımlar atılmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir sıkıntı olması durumunda muhtara, belediye başkanına ya da kendisine bildirilmesi gerektiğini, her şeyin gönüllülük esasına dayalı olduğunu, belediye başkanlarının aracılığı ile bakanların da devreye girmesiyle bu adımın atılacağını, vatandaşın mağdur olmasına fırsat verilmemesi gerektiğini, müteahhitler kazansın diye böyle bir adımın atılmaması gerektiğini söyledi.