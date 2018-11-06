Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını böyle deşifre etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Muğla Belediyesi'nin hizmetlerini övdüğünü, araştırmalar sonucu söylenen hizmetlerin yapılmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Güncellenme 06 Kasım 2018 13:17

AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan, siyasette şöyle ele, avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor. Bize de düşe düşe CHP ve başındaki avane denk geldi. Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz” dedi.

“Hepsini tepeledik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK’dan DEAŞ’a FETÖ’den DHKP-C’te ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Terör örgütlerinde sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler sayesin önemli sonuçlar aldık” ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bine yakınının tutuklu 17 bine yakınının da tutuksuz olarak şu anda cezalarını çektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye gelen 3,5 milyon kişiye ev sahipliği yaptıklarını, ulaştırmanın AK Parti’nin en başarılı hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi.

Ulaşım hizmeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi yüzlerce dev eseri Türkiye’ye kazandırdıklarını, havalimanlarının sayısının 30 ilave ile 56’ya çıkardıklarını, evinden çıkanların yarım saat, 45 dakikada havalimanına ulaştığını, bunun medeniyetin bir adımı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“İnsan, siyasette şöyle ele, avuca gelen, mücadele ederken tatlı bir rekabet olacak rakip istiyor. Bize de düşe düşe CHP ve başındaki avane denk geldi. Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz.

CHP’ye eleştiriler

Geçen bir televizyon programında çıkmış, Muğla Belediyesi'ni örnek veriyor. Her yeri kreş ve okullarla donattıklarını söylüyor. Araştırdık, büyükşehirin yaptığı bir okul yok. Bunun yalanlarını ortaya dökmekten, mahkemeye başvurarak tazminat almaktan yoruldum.”