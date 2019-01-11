Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendilerini pencereden atarlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yerle yeksan olmuş gibi göstermek isteyenlerin, yıl sonunda bir üst sıraya çıkıldığında kendilerini camdan atabileceklerini söyledi.

Güncellenme 11 Ocak 2019 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydının bulunmadığını söyledi.

“Siyaset kendini millete sevdirme sanatıdır”

Siyasetin milleti kendinden nefret ettirme değil, kendini millete sevdirme olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin kendini millete kabul ettirme sanatı olduğunu belirtti.

“Avukat ordusu ile tahdit eden aday unutulmadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlara yükleme gayretlerine girdiğini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarını tehdit eden adayın hala unutulmadığını ifade etti.

“AK Parti milletin partisidir”

Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti milletin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik. Bizler sadece milletimiz adına görev yapan emanetçileriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef mayası bozuk bir kesim, adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var. Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz.

“Kendilerini pencereden atarlar”

Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar."