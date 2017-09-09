Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nursultan Nazarbayev ile ortak basın toplantısı yaptı.

Güncellenme 09 Eylül 2017 12:14

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nazarbayev’i önümüzdeki yıl inşallah ülkemizde ağırlayacağız. Kazakistan öncelik verdiğimiz bir ülke. 15 Temmuz sürecinde Aksakal’ımızın bize verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. FETÖ ile mücadelemizde Nazarbayev'in verdiği desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamasında, "Kazakistan'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek ülkeler sıralamasına gireceğine eminim. Bu kapsamda Kazakistan'a her anlamda yardımcı olmaya hazırız" dedi.

"Nazarbayev Türk Milleti'nin gönlündeki yeri perçinlemiştir"

"Türk Dünyasının aksakalı, Cumhurbaşkanı sayın Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine buradayız. Resmi ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gerek Expo gerek İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle inanıyorum ki Astana çok hareketli günler geçiriyor. Şahsımıza ve heyetimize gösterilen misafirperverlikten dolayı özellikle kalbi şükranlarımı arzediyorum. Sayın Nazarbayev'in tarihi ziyaretinden 1 yıl sonra Kazakistan'da bulunmaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine hain darbe girişiminden hemen sonra ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Dünyası'nın aksakalı Nazarbayev Türk Milleti'nin gönlündeki müstensa yeri perçinlemiştir."

"Bu süreçte Aksakal'ımızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum"

"İnşallah sayın Nazarbayev'i önümüzdeki yıl ülkemizde ağırlayacağız. Kazakistan Orta Asya'da önem ve öncelik verdiğimiz ülke. Astana'nın inşası başta olmak üzere Kazakistan'da birçok proje Türk firmaları tarafından hayata geçirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanına firmalarımıza gösterdiği itina için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın da bu güvene layık bir performans sergilediklerine inanıyorum. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde çok ciddi bir badire atlattı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün anayasal düzenimize kastettiği hain darbe girişimi milletimizin cansiperane duruşuyla engellendi. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte Aksakal'ımızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek ülkeler sıralamasına gireceğine eminim. Bu kapsamda Kazakistan'a her anlamda yardımcı olmaya hazırız."