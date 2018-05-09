Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybeden ABD olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasına tepki gösterdi.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 10:51

ABD'nin İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

“Kaybeden ABD olur”

Kaybedenin ABD olacağını vurgulayan Erdoğan, Trump'ın yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını, uluslararası anlaşmaların istenilen zamanda bozulup yapılmayacağını, böyle bir şeyin omayacağını belirtti.

Trum ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini açıklamıştı.

Ne zaman imzalandı?

Bahsi geçen anlaşma, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde İran ve BMGK'nın daimi üyeleri arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.