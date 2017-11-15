Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da törenle karşılandı

Katar'ın başkenti Doha'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 14:22

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülkenin milli marşları çalındı

Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Baş başa görüşmeye geçtiler

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Şeyh Temim, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı'na iştirak edecek.

Ülke basınında geniş yer buldu

Öte yandan Erdoğan'ın bir önceki durağı olan Kuveyt ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

"El-Enba" gazetesi "Kuveyt ve Türkiye, Stratejik Ortaklık" manşetiyle verdiği haberin ayrıntılarında "ziyaretin sıcak ve dostane bir atmosferde geçtiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda stratejik iş birliğine dönüştüğü" vurgusu yaptı.

"İlişkiler 3 yeni anlaşmayla taçlandı"

"El-Ceride" gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine "Emir-Erdoğan Zirvesi" başlığıyla ilk sayfadan yer verdi. Haberin ayrıntılarına tam sayfa ayıran gazete, Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan üç yeni anlaşmayla taçlandığını ifade etti.

"Bölgenin en önemli sorunları ele alındı"

Kuveyt'in "Eş-Şahid" gazetesi de iki ülke liderlerinin bölgenin önemli sorunlarını ele aldıklarına dikkati çekti. Erdoğan'ın bir Türk şirketi tarafından yapımı devam eden Kuveyt Havalimanı'nın yolcu terminalini yerinde gördüğünü kaydeden gazete, ziyaretin hem iki ülke ilişkileri hem de bölge sorunlarının çözümü açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilk sayfasında yer veren "En-Nehar" gazetesi ise bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı ziyarette, bölgedeki sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.