Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da milli piyade tüfeğiyle karşılandı

Katar'daki Türk üssüne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerler tarafından milli piyade tüfeğiyle karşılandı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 12:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığını ziyaretindeki törende, Mehmetçik tarafından yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76 ile karşılandı. Tüfeklerin, birliği 10 gün önce ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatı üzerine gönderildiği öğrenildi.

Mehmetçik'in kullandığı silah dikkat çekti

Erdoğan, Doha'daki resmi temasları sırasında dün, Katar TSK Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla düzenlenen törende, Mehmetçik'in silahları dikkat çekti. Katar'da görevli Türk askerlerinin yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76 kullandıkları görüldü.

Bakan Canikli talimat vermişti

Yerli üretim tüfekler, birliği 10 gün önce ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Canikli'nin talimatı üzerine gönderildi. Katar'da resmi ziyareti kapsamında Tarık Bin Ziyad Kışlası'nda konuşlu birliği ziyaret eden Bakan Canikli, tesislerde incelemelerde bulunmuş, faaliyetlere ilişkin bilgi almıştı. Canikli'nin, ziyareti sırasında birliğe yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'nın gönderilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Bakan Canikli, Doha'daki temasları kapsamında, Türkiye'nin Katar'daki en büyük savunma sanayi projesi olan AW 139 Helikopter Simülatör Uçuş Eğitim Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirmişti.

Türk bayrağı 2015'te gönderilen çekilmişti

Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı, Türkiye ile Katar arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Tarık Bin Ziyad Kışlası'na konuşlandı. Türk bayrağı 8 Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad Kışlası'nda törenle göndere çekilirken, 29 Ekim 2015'te Katar Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı olan Zafer-2015 Tatbikatı, Türk personelin katılımıyla ortak icra edildi.

Komutanlık, Doha'da Katar'ın savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini destekleme, üzerinde mutabık kalınacak terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatlarına katkı sağlama görevlerini yerine getiriyor. Tatbikat maksadıyla temmuz ayı içerisinde Katar'a intikalini tamamlayan birliklerin, Kara Unsur Komutanlığına katılmasını müteakip Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı'nın 5-6 Ağustos 2017 tarihinde kara safhası, 6-7 Ağustos 2017 tarihinde ise deniz safhası gerçekleştirilmişti.

Birliğe özel kamuflajlar

Katar TSK Kara Unsur Komutanlığı personelinin üniformaları da dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleritarafından özel olarak üretilen üniformalar, Doha'daki askerler tarafından kullanılıyor.

Araziye uygun renk tonlarıya dikkat çeken kamuflaj, sıcak iklim şartlarına karşı da Mehmetçik'i koruyor. Özel kumaştan yapılan üniformaların daha az terlettiği belirtilirken, askerlerin arazi ve iklim şartlarına uygun botları da dikkat çekiyor.

Komando birliklerine de dağıtıldı

Komando birliklerinin büyük bir bölümüne dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'yı komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımına ilişkin açıklamasının sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerince yerli üretim silah kullanımına yönelik çalışmalara hız verilmişti. Bu kapsamda yerli üretim MPT-76 öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince yerli üretilen tüfekten 2 binden fazlası komandolar tarafından kullanılıyor. Birlikler yeni silahlarını, aralarında teröristle mücadele operasyonları da olmak üzere görevleri sırasında kullanıyor.

Gelişmiş teknik özellikler

MPT-76, gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 4,1 kilogram ağırlığında gövdesi bulunan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip.

Tüfeğin azami menzili ise bin 200 metre.12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip MPT-76 da 7,62 çapında mermi kullanılıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden biri de atış hızı. Tüfekle dakikada 650 atım yapılabiliyor.