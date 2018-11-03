Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın katillerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrinin en üst düzey makamlardan geldiğini belirtti.

Güncellenme 03 Kasım 2018 10:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne dair Washington Post’ta bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi Arabistan'ın en üst makamlarından geldiğini söyledi.

Cinayeti kimler işledi?

Türk birimlerinin gayreti sayesinde tüm dünyanın Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunun bilindiğini ifade etti.

Ölüm emri en üst düzey makamlardan gelmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi bildiklerini, Kaşıkçı’nın katlinin üzerinden bir ay geçtiğini, kendisi, en azından İslami usullere uygun şekilde defnedilmeyi hak ettiğini aktardı.

Kral Selman bu işin içinde mi?

Türkiye’nin elinde bulunana delillerin başta ABD olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Hadim ül-Haremeyn Kral Salman’ın verdiğine inanmasının kesinlikle mümkün olmadığını ifade etti.

“Cinayet görmezden gelinemez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ile uzun yıllara dayanan dostluğun, gözler önünde işlenen bu planlı cinayetin görmezden gelineceği anlamına gelmediğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uyarı

Hiç kimsenin bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemesi uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi durumda çok ciddi sonuçları olacağını, Suudi yetkililerin, adalet davasına hizmet etmek yerine Kaşıkçı’nın kurban gittiği planlı cinayetin üstünü örtme çabaları üzüntü verici olduğunu, Kaşıkçı’nın öldürülmesinde, kuklacıları teşhis etmeye ve Suudi yetkililerin kime güvenerek bu hareketleri yaptığını ortaya çıkarmaya mecbur olduklarını söyledi.