Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın katilinin kim olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın katilinin prensin çok yakındaki bir kişi olduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayının bir kenara atılacak bir konu olmadığını söyledi.

Konu her yönüyle açık

Konunun her yönüyle açık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun failinin kim olduğunun kendisine göre belli olduğunu, cinayetin işlendiği yerin ve yapıldığı yerin belli olduğunu, kendisine gönderilen yetkililere sorduklarını, Kaşıkçı’nın failinin 15 kişinin içinde olduğunu, verdikleri cevabın 18 kişiyi biz tutukladıkları, daha sonra da 22'ye çıkardıkları yönünde olduğunu belirtti.

Suçu Türkiye’ye yıkmaya çalıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın ilk başta suçu Türkiye’ye yıkmaya çalıştığını, daha sonra gerçeğin ortaya çıktığını, bu kişini sıradan biri değil kalemi olan bir kişi olduğunu, oradan nişanlısını almadan gitmesinin mümkün olmadığını, daha sonra 'Yerli işbirlikçilerle bunu yaptık’ dediklerini, yerli işbirlikçileri açıklamadıklarını, daha sonra da 'Böyle bir ifade kullanmadım' diyerek yine yalan söylediklerini ifade etti.

Cinayeti işleyen kişi prensin en yakınındaki kişi

Şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi olduğunun ses kayıtlarında ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin gün yüzüne çıktığını, başsavcının da geldiğini, en ufak bir bilgiyi, belgeyi bile vermediklerini söyledi.