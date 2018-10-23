Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin ayrıntılarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını paylaştı.

Güncellenme 23 Ekim 2018 12:50

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin detayları hakkında konuştu.

“Belgrad Ormanı ve Yalova'da keşif yapmışlar”

Cemal Kaşıkçı’nın 28 Eylül Cuma günü saat 11.50'de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin cinayeti işleyen ekibe haber verdiğinin anlaşıldığını, konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmelerinin hazırlıkların orada yapıldığına işaret ettiğini, 1 Ekim'de saat 16.30'da Pazartesi günü 3 kişilik ekibin tarifeli seferle İstanbul'a indiğini, bu arada Başkonsolosluktan başka ekibin de Belgrad Ormanı ve Yalova'da keşif çalışmaları yaptığını söyledi.

“Kaşıkçı, 13.08'de konsolosluğa yaya olarak giriyor”

2 Ekim'de başka bir ekibin gelip, otele yerleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “9 kişilik üçüncü ekip de bir başka otele hareket ediyor. Toplam 15 kişilik bu ekip sabah 09.50 ile 11.00 arasında ayrı ayrı gelip buluşuyor. Önce konsolosluğun kamera sistemindeki hard-disk sökülüyor. Cemal Kaşıkçı 11.50'de aranıp randevusu teyit ediliyor. Kaşıkçı 13.08'de konsolosluğa yaya olarak giriyor. Bu saatten sonra da bir daha haber alınamıyor” dedi.

“Soruşturma derinleştikçe çok ilginç bilgiler çıkıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saat 17.50'de resmi makamlara nişanlısı tarafından konsoloslukta zorla alıkonulduğuna dair başvuru yapıldığını, ilgili birimlerin tahkikat başlattığını, bölgedeki kameraların incelenmesi sonucu Kaşıkçı'nın çıkmadığının kesinlik kazandığını, diplomatik dokunulmazlıkları olduğu için fiili bir işlem yapılamadığını, emniyet ve istihbarat birimlerinin hadiseyi araştırmayı başlarken, savcılığın da soruşturma açtığını, araştırma ve soruşturma derinleştikçe çok ilginç bilgiler çıktığını söyledi.

“Şahıslar akşam Türkiye'yi terk ediyor”

Cinayetin olduğu günün arefesinde 15 Suudi güvenlikçinin adli tıpçının Türkiye’ye geldiğinin görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şahıslar akşam Türkiye'yi terk ediyor. Kıyafeti, gözlüğü ve sakalıyla Kaşıkçı'ya benzetilmeye çalışılan kişinin gece yarısı Riyad'a hareket ettiği belirleniyor. Suudi yönetimi 4 Ekim'de iddiaları reddediyor, hatta başkonsolos 6 Ekim'de Reuters muhabirini davet ederek lakayt bir havada kendini savunmaya çalışıyor. Emniyet ve istihbarat birimlerimiz çalışmalarını yürüterek yeni belgeler çıkarmaya gayret ediyor. Dışişlerimiz de muhataplarıyla görüştü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle devam ettirdi:

Bazı şeyleri sormak, cevaplarını aramak zorundayız. Bu olay İstanbul'da oluyor. Sorumluluk makamındayız. Öyleyse bunu sorgulamak hakkımız. Sis bulutu ortadan kalktıkça diğer ülkeler de harekete geçti. Biz de sessiz kalmayacağımızı, her türlü adımı atacağımızı ifade ettik. Hiç kimseyi zan altında bırakmamak için soruşturmanın sonucunu bekledik.

“Başkonsolos 1 gün sonra görevinden alındı”

Suudi Arabistan Kralıyla yaptığım görüşmede meseleyi anlattım. Olayı araştırmak üzere kendisinin gönderdiği heyetle yaptığım görüşmeyi ve ortak çalışma grubu oluşturmada mutabık kaldık. Kralın talimatıyla, ekiplerimiz konsoloslukta çeşitli incelemeler yaptı. Konsolosun kifayetsizliğiyle bir takım şeyler söyledim. Başkonsolos 1 gün sonra görevinden alındı ve ülkesine döndü.

“Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğü kabul edildi”

18 Ekim'de başkonsolosluk binasında inceleme yapıldı. 19 Ekim'de Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etti. Yönetim adına yapılan açıklamada arbede sırasında öldüğü söylendi. Aynı gün Kral ile bir telefon görüşmesi daha yaptık. Olaya karıştığı belirtilen 18 kişinin tutuklandığını bana ifade etti. Verilen listedeki kişilerin olaya karıştıkları tespit edildi. Bu gelişmeler cinayetin kabul edilmesi bakımından önemlidir. 21 Ekim'de Trump ile kapsamlı bir görüşme yaparak, olayın aydınlatılması konusunda mutabık kaldık.

“Biz gereğini yerine getireceğiz”

Türkiye olarak bu süreci devlet ciddiyeti, uluslararası hukuka göre yönettik. Ülkemizi karalamak için çeşitli medyada yoğun bir kampanya yürütüldü. Bu suikast girişimleri bizi gerçekleri arama çalışmalarından geri koyamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindedir. Viyana Sözleşmesi de böyle bir vahşi cinayetin soruşturulmasını diplomatik dokunulmazlık zırhının altına gizlenmesine izin veremez. Biz gereğini yerine getireceğiz.

“Bu cinayet insanlığın vicdanını yaralayacaktır”

Cemal Kaşıkçı'nın dünya çapında tanınan bir gazeteci olması bize uluslararası bir sorumluluk da yüklüyor. İnsanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak Türkiye bu meselenin takipçidir. Ortaya çıkan bilgi ve deliller, Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Bu cinayet insanlığın vicdanını yaralayacaktır.

“Bu kişiler kimden emir almışlardır?”

Suudi Arabistan yönetiminden bundan sonra meselenin tüm sorumlularını ortaya çıkarmalarını ve hukuk üzerinde gereken cezalara çarptırılmalarını bekliyoruz. Planlı olduğuna dair güçlü emareler bulunuyor. Bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almışlardır? Başkonsolosluk binası günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet ortadayken ondan tutarsız açıklamama niye yapıldı? Cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa, bu yerli işbirlikçi kimdir? Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin elinde hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Savcılıktaki soruşturma dosyasında yerlerini alacak.

“Hukukun yerine getirilmesini sağlayacağız”

Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin. Böyle bir soruşturmanın adil bir heyet tarafından yapılması çok önemlidir. Diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak takipçisi olacak kendi ve uluslararası hukukun yerine getirilmesini sağlayacağız.

“Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir”

Bir çağrı yapıyorum; Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir."