Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı muhalif açıklamaları ile gündeme gelen Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Güncellenme 09 Şubat 2018 15:23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Karamollaoğlu'nu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı karşılandı.

CHP ile sürekli irtibat halinde olan ve muhalif kanattaki tüm parti liderleri ile görüşen SP liderinin bu ziyareti tüm dikkatleri üzerine çekti.

Muhalefetin tepkisi merak konusu

Daha önce Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik muhalif açıklamaları çok tartışılmış, Abdullah Gül'ün Milli Görüş'ün Cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddia edilmişti. Karamollaoğlu - Erdoğan görüşmesinin ardından muhalefet kanadının tepkisi ise merak konusu.