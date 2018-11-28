Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de yaşanan kriz için devrede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de artan Rusya ve Ukrayna geriliminin son bulması için iki ülke liderleriyle görüştü.

Güncellenme 28 Kasım 2018 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkeyle de kurulan ilişkiyi geleceğe taşıma umudunda olduğunu, Karadeniz'in bir an evvel barış denizi haline gelmesini dilediğini, Rusya ve Ukrayna'ya sorunlarını diyalog yoluyla çözme çağrısını tekrarladığını, bu iki ülkeyi yan yana görmekten memnuniyet duyduğunu, bu iki ülkenin insanlarının yeniden tarihi geçmişlerine dönmelerinde fayda gördüğünü dile getirdi.