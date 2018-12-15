Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'i de alacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeciliği en iyi AK Parti'nin yaptığını, bu seçimlerde İzmir'i de alacaklarını söyledi.

Güncellenme 15 Aralık 2018 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fransa’daki sarı yelekliler olayında ve Gezi olaylarında destekçi olduğunu, CHP’nin yine böyle bir hazırlık içinde olduğunu, boşuna beklediklerini, böyle bir kalkışma durumunda bedelini ağır ödeyeceklerini söyledi.

“Belediyecilik AK Parti’nin işidir”

Toplam yatırım bedeli 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin alameti farikasının hizmet etmek olduğunu, belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu, CHP ve diğer partilerin bu işten anlamayacağını, İstanbul’u CHP’den aldıklarını, o dönemde İstanbul’un susuz olduğunu, burada çöp dağları olduğunu, hava kirliliğinin tavan yaptığını, İstanbul’a dağları delerek su getirdiklerini, 2040’a kadar İstanbul’un su sorununu çözdüklerini belirtti.

“AK Parti, İzmir’i de alacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de bile susuzluk olduğunu, oranın su sorununu da AK Parti’nin çözdüğünü, baraj yapmanın belediyelerin görevi olduğunu ama CHP’nin değil kendilerinin bu barajı yaptığını, bu seçimlerde İzmir’i de alacaklarını söyledi.

“CHP demek, çöplük demektir”

Gazetelerin maske dağıttığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 50 bin haneye doğal gaz geldiğini, başkanlığı döneminde 1 milyon 250 bin eve doğal gaz bağlattığını, bir anda hava kirliliğinin çözüldüğünü, CHP demek çöplük, hava kirliliği, yolsuzluk ve yasaklar demek olduğunu ifade etti.