Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u CHP zulmünden kurtaralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li dönemlerdeki Ümraniye'deki çöp patlamasını hatırlatarak, İstanbul'un CHP zulmünden kurtulması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 08 Aralık 2018 16:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ben İstanbul aşığıyım, İstanbul dertlisiyim. Bu seçime Cumhur İttifakı ile giriyoruz İstanbul'da. İstanbul'da CHP zulmünden kurtaralım her yeri” dedi.

“İstanbul, Türkiye’nin özetidir”

İstanbul’un Türkiye'nin bir özeti olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a yapılan her yatırımın aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış demek olduğunu, AK Parti belediyeciliğinin CHP belediyeciliğine benzemediğini, CHP döneminde Ümraniye’deki çöpün patladığını, 39 kişinin hayatını kaybettiğini, bunun hesabının daha önceki gibi 31 Mart’ta da sorulacağını, gaz yağından sana yağına kadar hepsinin mühürlü olduğunu, bu seçimin dev projesinin Millet kıraathaneleri olduğunu, bazı çevrelerin “kumarhane açacaklar” dediğini, kıraathanenin okuma yeri olduğunu, Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de millet bahçesine çevireceklerini, şu andaki kapalı alanları fuar merkezi haline getirdiklerini söyledi.

“Belediyeciliğin okulunu kurduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin belediyeciliğin okulunu kurduğunu, belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu, CHP'nin belediyecilik kabiliyetinin olmadığını, İstanbul’da belediye başkanı olduğu dönemlerde otobüslerin binince mazot koktuğunu, pislik içinde olduğunu, AK Parti döneminde Mercedes alındığını, her yıl daha da geliştirdiklerini, durakların sayısını artırdıklarını belirtti.

“İstanbul aşığıyım”

İstanbul aşığı ve İstanbul dertlisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da bu seçime Cumhur İttifakı ile girdiklerini, İstanbul'da her yerin CHP zulmünden kurtarılması gerektiğini, hiçbir zaman milletin günlük hayatına dokunan belediyeciliği ihmal etmediklerini söyledi.