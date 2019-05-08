Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul için seferberlik” ilan etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili kurmaylarına "İstanbul için seferberlik” ilan edilmesi talimatını verdi.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 11:23

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası AK Parti seçim hazırlıklarına başladı. Kararın açıklamasından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına “İstanbul için seferberlik” ilan edilmesi talimatını verdi.

Kampanya “Türkiye ittifakı” üzerine kurulacak

AK Parti’de tüm birimler, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için kısa sürede hazırlık yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Yapılan değerlendirmelerde seçim kampanyasının “Türkiye ittifakı” üzerine kurulacağı ve 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen üzerinde çalışma yapılması görüşü öne çıktı.

Oy vermeyen seçmen ikna edilecek

Bu kapsamda, 31 Mart'ta sandığa gitmeyen bir milyon 700 bin seçmen tek tek ziyaret edilerek, 23 Haziran'da oy kullanmaları için ikna edilecek.

31 Mart mahalli seçimlerinde oy kullanan seçmenler üzerinde yapılan analizlerde, İstanbul'da seçmenin yüzde 26'sının Kürt olduğu, bu oranın yarısını oluşturan 'Muhafazakâr Kürtlerin' seçimlerde AK Parti'yi tercih ettiği tespiti öne çıkmıştı. AK Parti'nin, yenilenecek seçimlerde Kürt seçmenin desteğinin artırılması için de yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Bu kapsamda, AK Parti'de İstanbul seçimlerinde kullanılacak söylemin 'Daha kucaklayıcı' olacağı ifade ediliyor.

Milletvekilleri nöbetleşe kampanya yürütecek

AK Parti, bütün milletvekillerinin İstanbul'daki seçim kampanyasında görev alması için program yapacak. Milletvekilleri nöbet sistemine göre İstanbul'da seçim çalışması yapacak. Bu sebeple 31 Mart Mahallî Seçimleri nedeniyle çalışmalarına iki ay ara veren TBMM'nin haziran başından itibaren yeniden tatile girmesi bekleniyor.