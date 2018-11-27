Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayı için ne dedi?

AK Parti'nin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayı hakkında da konuştu.

Güncellenme 27 Kasım 2018 14:09

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokuz büyükşehir ve 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Ankara’nın adayı Mehmet Özhaseki olurken, İzmir'in adayı da Nihat Zeybekci oldu.

Çalışmalar devam ediyor

İstanbul adayına dair de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için şu an çalışmaların yürütüldüğünü, AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarma gibi bir sorunu olmayacağını söyledi.

Grup toplantısı sonrasında İstanbul adayıyla ilgili konuşan Erdoğan, "İstanbul için şu an çalışmalar yürütülüyor. AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkaramama gibi bir sorunu olur mu" dedi.

“MHP ile karşılıklı jestlerimiz olacak"

AK Parti ve MHP’nin ittifak görüşmelerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karşılıklı mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım’la özel görüşme

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la da özel olarak görüşme içinde olduğu ifade edildi.