Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'den iki cihanda da davacıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız."

Güncellenme 07 Mayıs 2018 13:17

Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız" dedi.

“Filistinliler, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür"

Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinliler, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür" dedi.

“Zulmün hakim olduğu karanlık dünya…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği neticenin belirleyeceğini, bunda hiçbir şüphenin olmadığını, bu imtihandan alın akıyla çıkılması durumunda insanlık olarak geleceğe güvenle ve umutla baka bileceğini, tam tersi olursa o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdanı tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı, zulmün hakim olduğu karanlık bir geleceğin insanlığı beklediğinin altını çizdi.

İsrail’e tepki

Filistin'de özellikle Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösterdiğini, bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işareti olduğunu söyledi.

“İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız"

Erdoğan, "Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız" dedi.

"Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz”

Filistin ile birlikte Suriye'de yaşananların da acı bir gerçeği gösterdiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz hatta ve hatta ikili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani ne vicdani asla öyle bir karakter, öyle bir cibilliyet yok" ifadelerini kullandı.

“Dünya 5'ten büyüktür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun, özellikle de görevi barışı ve güveni temin etmek olan uluslararası kuruluşların riyakarlığı, artık gizlenemez, saklanamaz, daha önemlisi tahammül edilemez bir boyuta ulaştığını, bu çarpıklığa karşı itirazımızı biz 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dile getirdiklerini söyledi.

“Artık BM’nin reforme edilmesi olmazsa olmazdır"

Kudüs Platformu'nun kadınların öncülüğünde kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir meseleye kadınlar sahip çıkmışsa başarı yolunun yarısı kat edilmiş demektir. Filistin davası kadınlarımızın omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır. Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğini sadece 5 ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. Artık Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmazdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Peki ekonomik, siyasi ve askeri güç dendiğinde birbirleriyle yarışan bizim iki katımız, beş katımız, on katımız büyüklüğündeki devletler niye insani yardım dendiğinde gerimize düşüyor dersiniz? Çünkü tamamen bir vicdan, ahlak işi olan insani yardım para getirmez, petrol getirmez, altın getirmez, siyasi güç getirmez. Bunlar nerede elmas varsa, nerede altın varsa nerede kendileri için petrol varsa oradalar.

Türkiye olarak kim ne yaparsa yapsın, elimizdeki gücü ve imkanları Filistinli, Suriyeli, Afrikalı kardeşlerimiz başta olmak üzere insanlığın yararı için kullanmayı sürdüreceğiz. Rabbimizin emrine ve ecdadımızın bıraktığı mirasa uygun şekilde nerede bir mazlum varsa yanında olmak için daha çok çalışacağız.

Ayrıca Erdoğan, Türkiye'de bulunan Suriyelilere şu ana kadar 31 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi.