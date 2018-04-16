Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam, proje örgütlerle yaftalanmaya çalışılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ın proje terör örgütleri üzerinden yaftalanmaya çalışıldığını söyledi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ın proje terör örgütleri üzerinden yaftalanmaya çalışıldığını, Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında Türkiye'nin sahada olması gerektiğini söyledi.

Alınan kararlar hayata geçirilmeli

Kendisine pusula olarak kıldığı 4 başlığı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların oku, düşün, uygula, neticelendir olduğunu, burada yapılacak samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların mutlaka hayata geçirilmesi önem arz ettiğini, gerekirse ayrı bir platform oluşturularak kurumsal yapı tesis edilerek bu zirveyle yakalanan ivmenin devam ettirilmesi gerektiğini, bu zirvenin buna örnek olacağına inandığını söyledi.

Sırf Müslüman olduğu için katledilenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğradığını, bunun en önemli örneğinin Fransa olduğunu, İslam dininde ayrım olmadığını, sırf Müslüman oldukları için katledilen, evlerinden yurtlarından kovulan insanlar olduğunu, Arakan'daki 600 bin kişinin ciddi sıkıntılar içinde yaşadığını belirtti.

Müslüman barış içinde yaşamalıdır

Müslümanlara düşen görevin belli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz asla saldırılar karşısında sinemez, kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Müslümanların başka din mensuplarıyla bir arada barış içinde yaşama problemi yoktur" dedi.

İslam karşıtlarına fırsat veriyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Eylül terör saldırılarından bu yana Müslümanların olarak çok taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla yüzleştiğini, eli kanlı çeteler üzerinden istikbalin karartılmaya çalışıldığını, hak ve hürriyetlerin gasp edilmek istendiğini gördüklerini, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin yaptığı terör eylemlerinin İslam'a zarar vermesinin yanında İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı da verdiğini belirtti.

"Sizin İslam dediğiniz bu mu diyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin İslam dediğiniz bu mu diyorlar. 'Hani Müslüman kan dökmezdi', bunu diyorlar. 'Hani siz barış diniydiniz' diyorlar. Biz onlara malzeme veriyoruz. Öyleyse bizim bu işi tersine çevirmemiz lazım. Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor. Birçok batı ülkesi de kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu ateşe benzin döküyorlar, çok temizler ya… Ahlaksızlığın daniskası onlarda, katliamın daniskasını onlar yaptı, utanmadan sıkılmadan buradan kalkıp fatura kesiyorlar" ifadelerini kullandı.

Müslümanlara karşı çifte standart söz konusu

Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında sahada olunması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını herkesin göründüğünü, meselenin petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini, aynı ülkelerin Filistin'deki katliamlara, Arakan'daki soykırıma, komşu Suriye'de yüz binlerce masumun hayatına mal olan zulme nasıl sırtlarını döndüklerini söyledi.