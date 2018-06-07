Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşimizi ikinci tura bırakmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşimizi ikinci tura falan bırakmayalım. Türkiye'nin en küçük bir belirsizliğe tahammülü yoktur" dedi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 16:19

AK Parti'nin Mersin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka "İşimizi ikinci tura falan bırakmayalım" uyarısında bulunurken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'apolet' açıklamasına "Sen neyin apoletini söküyorsun? Haddini bil haddini. Kendine gel kendine" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Birileri Türkiye’yi karalamaya çalışıyor

Birilerinin ısrarla Türkiye'yi karalamaya moral bozmaya çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini anlamak için Mersin'e baktıklarını söyleyerek, "Torosların yörük çadırlarında eğer dumanlar tütüyorsa geleceğe güvenle bakabiliriz demektir" dedi.

AK Parti projeler ile çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin adayının ve diğer adayların şehir hastanelerine karşı olduğunu, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarını, AK Parti'nin projeleri ile çalıştığını, hepsinin bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülere, yollara, hastanelere, okullara, hatta tüm yatırımlara dikmiş durumda olduklarını söyledi.

Diğer adaylar AK Parti’nin yaptıklarını yıkacak

Geçen16 yılda Mersin'e 31 katrilyon yatırım yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun CHP'lilere anlatılması gerektiğini, bunu Kılıçdaroğlu ve İnce'nin anlayamayacağını, diğerinin hiç anlayamayacağını, AK Parti'nin yaptıklarını yıkacaklarını belirtti.

FETÖ ile mücadele duydunuz mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Haziran 2015 seçimlerinin 3. yıl dönümü. 7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemizin yaşadıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizi şu anda içeride bulunan HDP'nin başındaki adamın talimatıyla Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 53 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Muharrem İnce bunu ziyarete gidiyor. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Zannediyor ki demokratik hareket yapıyorum. Bunun adı demokrasi değil Bay İnce, bunun adı teröristlere destek vermektir teröre güç kazandırmaktır.

Sen onu ziyaret edeceğine gel adaletten yana ol. Siz değil misiniz Ankara'dan İstanbul'a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan? CHP'nin konuşmalarında terörle mücadele duydunuz mu? FETÖ ile mücadele duydunuz mu? Çünkü beraberler" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İşimizi ikinci tura falan bırakmayalım. Türkiye'nin en küçük bir belirsizliğe tahammülü yoktur. Birileri aynı oyunun peşinde. Yenilen pehlivan misali bir türlü bunlar güreşe doymadılar. Terör örgütünü sahaya sürdüler olmadı. Sokakları karıştırmayı denediler olmadı. Darbeye bile teşebbüs ettiler yine de olmadı.

Biz, 'Türkiye'yi büyüteceğiz, zenginleştireceğiz, istihdamı artıracağız, yatırımları çoğaltacağız' diyoruz, onlar ise 'yıkacağız' diyor, 'satacağız' diyor, 'işten atacağız' diyor, 'apolet sökeceğiz' diyor. Sen neyin apoletini söküyorsun be? Haddini bil haddini. Haddini bil. Afrin'de o kutlu mücadeleyi sürdüren bir komutanın apoletini sökmek. Suçu Malatya'da bir iftar daveti var ben de davetliyim Sayın Komutan da davetli. Konuşmamda Sayın Komutan da bir yerde o da alkışlıyor. Diyor ki siyasi partilerin toplantılarına katılamaz diyor. O siyasi parti toplantısı değil TESK'in organize ettiği bir toplantı. Kendine gel kendine."