Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik yaptırımları yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını doğru bulmadığını ve bu yaptırımları tanımadıklarını söyledi.

Güncellenme 06 Kasım 2018 13:46

AK Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımı doğru bulmadığını, bu adımın dünyanın dengesini bozmaya yönelik olduğunu söyledi.

“Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız”

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yaptırımların uluslararası hukuka da aykırı olduğunu, Türkiye’nin İran'dan 10 milyar metreküp doğal gaz aldığını söyledi.

Dün ikinci yaptırım paketi devreye girmişti?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İran’a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girdiğini açıkladı. Öte yandan Pompeo, bu yaptırımlardan Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Pompeo bu ülkelerin ise Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan olduğunu belirtmişti.