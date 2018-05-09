Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'yi ne zaman kabul edecek?

Muharrem İnce, Edirne'deki mitinginde bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kabul edeceğini duyurdu.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 16:19

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu istemiş bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HDP'li Selahattin Demirtaş'la görüştü. İnce, son olarak ise Erdoğan'dan randevu talep etti.

İnce daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağırması halinde Beştepe'ye gideceğini açıklamıştı. Erdoğan ise Külliye'de kabulun doğru olmayacağını ama AK Parti Genel Merkezi'nde kabul olabileceğini söylemişti.

Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde bu akşam 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.