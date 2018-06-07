Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'ye bu sözlerle yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sarayı yıkacağını söylediğini ve kafasındaki kasketle milleti aldatmaya çalıştığını söyledi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 14:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sarayı yıkacağını söylediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şeyleri söylediğini ama kuzu kuzu saraya gittiğini, İnce'nin böyle bir fırsatının olmayacağını, İnce'nin kafasına kasket takarak milleti aldatmaya çalıştığını ama başaramayacağını söyledi.

İnce’ye tepki

İnce'nin "Sarayı yıkacağım" dediğini ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin genel başkanın da aynı şeyleri söylüyordu, kuzu kuzu saraya geldi. Sen gelme fırsatını da bulamayacaksın" dedi. Erdoğan, çiftçilik yaptığını söyleyen İnce'ye, "Kafasına bir kasket takmış, benim milletimi aldatacağını zannediyor" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

"Çıkmış bu Bay İnce, çok da ince değil ya…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış bu Bay İnce, çok da ince değil ya… Geometrik olarak söylüyorum. Sarayı yıkacakmış. Ya senin genel başkanın da aynı şeyleri söylüyordu, kuzu kuzu saraya geldi. Sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur. Bu akşam o sarayda 2500 muhtarımıza iftar vereceğim. Burası kralların değil, milletin temsilcisi muhtar kardeşlerimin yeridir" dedi.

“İkide bir tutturmuş, ben çiftçiyim”

İnce'nin sürekli çiftçi olduğunu hatırlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir tutturmuş, ben çiftçiyim. Kafasına bir kasket takmış, benim milletimi aldatacağını zannediyor. Bırak sen o kasketi filan. Senin gönlün ne konuşuyor, sen onu söyle. Benim milletim şekle bakmıyor, icraate bakıyor. Ne olacak, 3-5 kuruş ver, al bir kasket. 24 Haziran'dan sonra ülkeyi tanımaları için yeteri kadar zamanı olacak" ifadesini kullandı.

Bu akşam Kanal D’ye konuk olacak

Bu akşam Kanal D’de saat 23:00 itibariyle canlı ortak yayına katılacağının altınız çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerinize misafir olmak istiyorum. Bu canlı yayında evlerinizde bizi misafir ederseniz mutlu olurum" dedi.