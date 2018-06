Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnce, kaybettiğini anladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin 'Okulların bahçesinde yatın. Sandalyede oturun. Ben de YSK'nin önünde yatacağım' diyerek tehditler savurduğunu söyledi.

Güncellenme 23 Haziran 2018 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Esenyurt ve Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

CHP tehditlere başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalan 3-4 saatte çok yoğun çalışmaları gerektiğini, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Okulların bahçesinde yatın. Sandalyede oturun. Ben de YSK'nin önünde yatacağım' dediğini, şimdiden kaybettiğini anladığını, YSK'nın önüne gideceğini söylediğini, şimdiden tehditlere başladığını söyledi.

İlk yarımı CHP yaptı

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu devletin guguk devleti olmadığını, bu ülkede ilk açık kapalı ayrımını CHP'nin yaptığını, kime oy vereceğine baktıklarını, 16 yıllık AK Parti iktidarında böyle bir şey olmadığını ve olamayacağını, bunu sadece CHP'nin yapabileceğini belirtti.

Yeni sistemi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin uçuşa geçeceğini, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılacağını, TRT'de yayımlanan programda Cumhurbaşkanlığı Yeni Yönetim Sistemi'ni anlattığını söyledi.

Milleti aldatıyorlar

Bu, farklı sistemle diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar? 'Parlamenter demokrasi...' Bunların kafası da basmıyor. Nasıl parlamenter demokrasi? Anayasa değişikliği yapman lazım. 16 Nisan'da biz anayasa değişikliğini yaptık mı? Yaptık. Bu iş bitti. Şimdi yeni bir anayasa değişikliği yapma imkanın var mı? Yok. Parlamentoda böyle bir sayıyı yakalama imkanın var mı? O da yok. Öyleyse neyin değişikliğini yapıyorsun? Milleti aldatıyorlar milleti ama benim milletim buna aldanmamalı ve artık başkanlık sistemiyle bu yola devam edeceğiz" dedi.

Tüm güvenlik tedbirleri alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an itibarıyla bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldıklarını, sandık güvenliği, her sandıkta her partinin temsilcisinin olduğunu, olmayan hiçbir siyasi partinin olmadığını, 100 metre mesafeyi de kaldırdıklarını, herhangi bir sandık üyesi, şu anda kalkıp hemen oradaki güvenlik ekibine haberi verdiği anda, söylediği anda güvenlikçinin gelip müdahale edeceğini, bunun sağlandığını, başardıklarını söyledi.

Rehavete kapılmayın uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim, sandıkta Esenyurt'ta kim görevliyse, tüm Türkiye'de, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, sandıklarda görevli olan tüm kardeşlerime sesleniyorum, oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale ederler ama ben şimdi milletime AK Parti'ye gönül verenlere, özellikle sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın, sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza, bizi zora sokar. Sakın" dedi.

Yeni havalimanı marka olacak

Yeni havalimanının Türkiye'nin markası olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern dünya neyi yapıyorsa Türkiye'nin de onları yaptığını ve yapacağını, dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye olduğunu söyledi.