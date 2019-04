Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu pazarlık mı yapıyor?

Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'a karşılık bazı tavizler istediğini savundu.

Güncellenme 11 Nisan 2019 09:23

Köşesinde paylaştığı kulis haberleri ile tanınan Abdullah Gül’ün eski danışmanı ve Yeniçağ yazarı Ahmet Takan yine çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Takan, Kılıçdaroğlu’nun özellikle seçim sonrası çok ortalarda olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la perde arkasında görüşmüş olabileceğini ileri sürdü.

İşte Takan’ın kaleme aldığı o yazı:

Geride bıraktığımız Pazartesi günü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Aradan 1 gün geçti, Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarete gitti. Sonrasında tarafların yaptığı açıklamalar çok önemli. Karşılıklı ziyaretler seçim sonrasının rutin trafiği olarak görülebilir. Ancak, YSK üzerindeki baskılar ve İstanbul'da oy kavgası, iktidarın İstanbul seçimlerini yenileme zorbalığı devam ederken iki liderin verdiği birliktelik fotoğrafı her şeyden daha önemli. Türkiye'nin istikrarı, kaosa girmemesi için çok çok önemli. O zaman, 31 Mart gecesinin ilerleyen saatlerine dönelim. Mansur Yavaş'ın, Ankara'yı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı gece, CHP'nin önüne konuşmasını yapmak için seçim otobüsü çekilmişti. Genel beklenti, Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü üzerine çıkıp coşkulu bir zafer konuşması yapacağı yönündeydi. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP basın toplantısı salonunda ilk açıklamayı yapmayı tercih etti. Daha soğukkanlı ve coşku seviyesi beklenilenin daha altında bir açıklamaydı. "Seçim günü bu ne anlama geliyor, bu cümlelerin bu konuşmada işi ne" diye sorulan şu sözleri sarf etti; "Biz 11 Ağustos 2018'de Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar diye 13 madde halinde açıkladık. Eksiktir diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi de ama 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı ve Türkiye seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozunu artıracaktır, bunu hepimiz biliyoruz. İktidar sahipleri de bunu biliyor. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da bütün göstergeleri var. Biz yine sorumluluğu bilen, sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Bir daha söylüyorum, iyi ki ekonomik kriz oldu diye özel bir fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine bir ekonomik kriz var, mutfakta yangın var ve bunun aşılması için siyaseten ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız."Bu konuşmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul kavgası devam ederken geri planda kalmayı tercih etti. Pek ortalıklarda görünmedi. Siyasi kulislerde bu da bazı soru işaretlerine sebep oldu... YSK, İstanbul seçiminin yenilenmesine karar verir mi diye papatya falına bakılırken dün başkentin derin kulisleri bazı ilginç iddialarla çalkalanıyordu. Karşılıklı teyidini tam manada alamadığım için bu iddiaları tekrarlamayacağım.

Perde arkasında neler oluyor?

Sadece bazı soruları gündeme taşımakla yetineceğim;

1- R.Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında arka kapı köprüsü kuruldu mu?..

2- Erdoğan, İstanbul'u ve YSK'yı, almak zorunda olduğu bazı sert ekonomik kararlar karşılığında kullanıyor mu?..

3- Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomik acı reçeteye destek vermesi veya en azından sert muhalefet yapmaması için pazarlık yapmaya mı çalışıyor?..

4- Kaba tabiriyle, Erdoğan, "Al İstanbul'u bir süre düş yakamızdan" pazarlığı mı yapıyor?..

5- YSK kararını açıkladıktan sonra, ekonominin başına Berat Albayrak'ın yerine kim gelir?..

"Bu hafta sonuna kadar çok enteresan gelişmeler olabilir"

Biliyoruz ki; 1 Nisan sabahından bugüne İstanbul'da yapılan tüm zorbalıkların arkasında Berat Albayrak'a bağlı pelikancılar ve onlara bağlı bulunan menfaat grupları var. Bu yüzden, AKP içinde ağırlıklı kesimlerin rahatsızlıkları söz konusu. Doğru bulunmuyor, yapılanlar, edilenler... Berat Albayrak, dün yaptığı açıklamalar ve vücut diliyle, uzun süre ekonomin patronu ben olacağım havası yaymaya çalıştı ama... Bu hafta sonuna kadar çok enteresan gelişmeler olabilir!..