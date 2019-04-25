Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkıştı
AYM’nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu tokalaştı.
Anayasa Mahkemesi'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.
Saldırıdan sonra ilk karşılaşma
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun, el sıkışması dikkat çekti. İkili, Kılıçdaroğlu'na saldırıdan sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.