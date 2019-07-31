Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.

Güncellenme 31 Temmuz 2019 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

Saat 14.08'de başlayan basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.