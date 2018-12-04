Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Venezuela'da bulunan iki okulunun Maarif Vakfına devredildiğini duyurdu.

Güncellenme 04 Aralık 2018 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün Venezuela'da aktif faaliyet gösteren iki okulunun katıldığını ve Maarif Vakfına devredildiğini söyledi.

İki FETÖ okulu kapatıldı

Ülkenin başkenti Karakas'taki iki FETÖ okulunun kapatılmasına yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün 160 ülkede hala aktif olduğunu, bu ülkelerden birinin de Venezuela olduğunu, bunu Maduro’ya bildirdikten sonra bu ülkedeki iki okulun Maarif Vakfı’na devredildiğini, bunun haricinde bazı adımların da Venezuela ile paylaşıldığını, bunun dostluk ve dayanışmanın en güzel nişanesi olduğunu, bunun yayılarak genişleyeceğine inandığını ifade etti.

Dayanışma bu şekilde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanlığı’nın Venezuela İstihbarat Başkanlığı’na bu konudaki son durumlara ait tüm bilgileri aktardığını, bu dayanışmanın bu şekilde devam edeceğine inandığını söyledi.

Maduro’ya tebrik

14 seçime girdiğini, referandumlarla beraber bunun 16 olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün seçimleri kazanan bir partinin genel başkanı olduğunu, buna rağmen Batı’nın kendilerine diktatör gibi yakıştırmalar yaptığını, bazen Sultan dediklerini, bu söylemlere kulak asmadıklarını, millet tarafından işin başına getirilmesi durumunda güçlü olduklarını, kendilerini başka birilerinin iş başına getirmediğini, Maduro’nun da halkın iradesi ile seçildiğini ve kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Erdoğan, suikast girişimini kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Maduro’ya yapılan suikast girişimini hatırlatarak, bu girişimi lanetlediğini, halkın iradesi ile iş başına gelmiş bir devlet başkanına böyle bir girişimde bulunmanın hıyanet olduğunu, bu girişimi alkışlayanların da aynı durumda olduğunu, bu ve benzeri girişimleri 15 Temmuz 2016’da yaşadıklarını, aynı şekilde suikast girişiminde bulunulduğunu, bunu FETÖ denilen çetenin yaptığını, 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 bin 193 vatandaşın da yaralandığını, bu çeteye karşı ciddi operasyon yapıldığını, aynı şeyleri Venezuela’nın yaşamasını istemediğini söyledi.