Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki aya kalmaz toparlarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte çok büyük badireler atlattığını, iki ay gibi süre içinde toparlanılacağını söyledi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 11:39

Ekonomide yaşanan kur krizinin siyasi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte çok büyük badireler atlattıklarını, iki ay gibi süre içinde toparlanılacağını söyledi.

Genel değerlendirme yapıldı

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunda son bir ay içerisinde yaşanan dalgalanmayı zaman zaman bir araya geldiği parti kurmaylarıyla değerlendirdi. Bayramdan önce başlayan kur kaynaklı kriz ve ABD yönetiminin açıklamalarının siyasi olduğunu belirten Erdoğan, bu süreçte yaşananlarla ilgili olarak genel değerlendirmeler yaptı.

Türkiye bu durumdan kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesindeki iki hafta boyunca ciddi badireler atlatıldığını ve alınan kararlarla bunun bertaraf edildiğini belirtti. Dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin bu durumdan kurtulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte çok büyük badireler atlatıldığını, bir dizi kararlar alındığını ve görüşmeler yapıldığını, iki ay gibi bir süre içinde toparlanılacağını, bu süreçte başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinden gelen desteğin çok önemli olduğunu, Türkiye'de yaşanacak sorunların, tüm Avrupa'yı etkilemesinin de önüne geçildiğini söyledi.

Açık destek gösterdi

Merkel’in kendisini direkt arayarak, açık desteğini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘İsterseniz bakanımı göndereyim size' dediğini, Avrupa ülkeleri başbakanlarının yaptığı açıklamaların yanı sıra, bana özel temsilcisine gönderenler de olduğunu, onların bu yaklaşımının çok önemli olduğunu bu ilişkinin sürdürülmesi için gereğini yapacaklarını söyledi.

Katar ve Kuveyt’le temaslar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu süreçte Katar ve Kuveyt'le yapılan temaslar sonucunda ekonomiye destek sağlandığını, ancak bu ülkelere dolaylı baskı yapıldığını da belirtti.