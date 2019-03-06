Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bir yerde böyle bir ifadem yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin terör örgütlerini tekrar Türkiye'nin başına musallat etme ittifakı içinde olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2019 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; terör örgütü PKK’ya giden tırlar dolusu silahın hiç konuşulmadığını, ağza dahi alınmadığını, Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile olmadığını söyledi.

“Seçimleri önemsizleştirmeye çalışıyorlar”

Muhalefetin ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalıştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ettiklerini, Türkiye’nin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?” diye sordu.

“Muhalefet yıkım ittifakı içinde”

CHP’nin milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönüştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu olduğunu, muhalefetin kurduğu ittifakın terör örgütlerini tekrar Türkiye'nin başına musallat etme ittifakı, bir yıkım birlikteliği olduğunu söyledi.

“Hiçbir yerde böyle bir ifadem yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; HDP’lilerin son zamanlarda bir şeyler uydurmaya başladığını, “Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor” diye bir söylenti ortaya çıkardıklarını, hiçbir yerde böyle bir ifadesinin olmadığını ama başındakilerin terörist olduğunu belirtti.

“HDP teröre destek veriyor”

Bu kişilerin bu terör örgütüne destek verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır” dedi.