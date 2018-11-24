Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şeye rağmen Türkiye büyüdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye üzerindeki ekonomik darbe girişimine rağmen ülkenin yüzde 5,8 oranında büyüdüğünü söyledi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük" dedi.

Turizmde rekor kırıldı

Turizmde bu yıl rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervlerinin bir dönem 130 milyar doların üzerine çıktığını, Başbakanlığı döneminde bunun da görüldüğünü, son dönemde dalgalanmalar olsa da 90 milyar doların üzerine çıkıldığını söyledi.

Vatandaşlar, bir üst sınıfa taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını, siyasetin insanları dürüstçe, adil yönetme sanatı olduğunu, hastane yatak kapasitesini 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayısını 550 bin ilaveyle 920 bine, doktor sayısını, 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardıklarını, Kılıçdaroğlu’nun bunlardan haberi olmadığını, hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastaneleriyle vatandaşları bir üst sınıfa taşıdıklarını belirtti.

Ulaşım alanında çağ atlandı

Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerlerine saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepelediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ulaştırma alanında bölünmüş yol uzunluğumuzu 20 bin 417 kilometre ilaveyle, cumhuriyet tarihinde 6 bin kilometre olan yol uzunluğunu 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 139 kilometre ilaveyle 2753 kilometreye çıkardık" dedi.

Türkiye, yurt dışında yeterince tanıtılamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkan ve potansiyelin yurtdışında yeteri kadar tanıtılamadığını düşündüğünü, önemli olan gösterilen çabanın olduğunu, iş adamlarının birbirinin dilinden daha iyi anladığını, bundan 10, 20, 30 yıl önce elinde bir çantayla yurtdışına gidip, şu anda yüzlerce milyon dolarlık ticarete imza atanların olduğunu bildiğini söyledi.

“Adım adım hedeflerimize ulaşacağız"

“Malumunuz bizim 'gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür' nakaratında bir türkümüze vardır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte ticarette ve siyasette işler öyle olmuyor. Gitmediğiniz de, görmediğinizde, oturup konuşmadığınızda, çağırıp misafir etmediğinizde elinize hiçbir şey geçmiyor. Bunun için hep birlikte, dünya kazan biz kepçe misali olarak olarak dolaşacağız, kendimizi anlatacağız ve inşallah adım adım hedeflerimize ulaşacağız" dedi.