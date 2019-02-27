Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder” dedi.

Güncellenme 27 Şubat 2019 18:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder” dediği öğrenildi.

“Türkiye tökezlerse…”

Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacının 3-5 belediye başkanlığını kazanma derdi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tökezlemesi durumunda Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanlarının zincirlerinden boşalmışa döneceğini, normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacının 3-5 belediye başkanlığını kazanmak olmadığını, Türkiye’nin tökezlemesi durumunda tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenlerin bayram edeceğini, seçim dönemleri ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemler olduğunu, 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğinin görüldüğünü, ittifakların mahiyetine bakıldığında bu durumun gayet açık tespit edilebileceğini söyledi.

“Türkiye sahaya girerek işin gidişatını değiştirdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim dönemlerinin Türkiye’nin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemler olduğunu, 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğinin görüldüğünü, ittifakların mahiyetine bakıldığında bu durumu gayet açık tespit edebileceklerini, Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da, Irak'ta Suriye'de oynanan oyunu gördüklerini, Türkiye’nin sahaya girerek işin gidişatını değiştirdiğini belirtti.

“Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergilediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar” dedi.

“Kesintisi icraat dönemi olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimlerin sağ salim geride bırakılması durumunda Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu AK Parti’ye bağlamış tüm halkın dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacağını ifade etti.