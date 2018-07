Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an her şey olabilir!

10.BRICKS Zirvesi için Güney Afrika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında gündemde dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika'da yapılacak olan 10.BRICKS Zirvesi'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda gündemde dair açıklamalarda bulundu. Yeni sistemde beklenmedik atamaların da haberini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her an her şey olabileceğini, yeni atananların da görevden alınabileceğini söyledi.

Putin’le de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşeceğini, Suriye'deki gelişmelerin istenilen düzeyde gelişmediğini, bazı görüşmeleri ve anlaşmaları Münbiç ve Tel Rifat konusunda da yaptıklarını, bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacaklarını, İdlib konusunun da tekrar ele alınacağını, buralarda her an her şeyin olabileceğini belirtti.

Trump iyi bir duruş sergiledi

ABD'nin İran'a yaptırımları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gibi İran'ın da stratejik ve model ortağı olduğunu, İran'ın hem stratejik ortak olmaya devam edeceğini hem de Türkiye'nin komşusu olmaya devam edeceğini, bunları Obama'ya da söylediğini, şu anda da aynısı söylediklerini, şu an yine bunların iletilmesinin Türkiye'yi üzdüğünü, ABD Başkanı Trump'ın bu zamana kadar iyi bir duruş sergilediğini, ilerleyen süreçte bu duruşun devam etmesini dilediklerini, yanlış adımlar atılmayacağını temenni ettiklerini söyledi.

Yeni atamalar hakkında açıklama

Yeni atamaların biraz merak edilmesinde fayda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün kurum ve kuruluşlara kimleri atayalım diye düşündüklerini, birçok kişi ismi üzerinde görüş birliğine varıldığını, kendileri ile de görüşme sonrasında atama yapılacakları insanlar olacağını belirtti.

Görevden alınabilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her an her şey olabileceğini, bunun bilinmesi gerektiğini, atanmış olanların da tekrar görevden alınabileceğini, burada başarının öncelikli olarak ele alındığını, başarısızlığın kendi sistemlerinde ve kitaplarında olmadığını ifade etti.