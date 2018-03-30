Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini paketleyip getireceğiz

Dün Balkanlardaki FETÖ yapılanmasına vurulan darbeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede olurlarsa olsunlar hepsini paketleyip getireceğiz" dedi.

Güncellenme 30 Mart 2018 11:47

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in dün Balkanlar'daki FETÖ operasyonu hakkında değerlendirmede bulundu. Erdoğan, MİT'in Kosova istihbaratı ile dayanışma içinde operasyon yaptığını, Balkanlardaki 6 üst düzey FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdiklerini, nererede olursalar olsunlar hepsinin paketlenip getirileceğini söyledi.

“Dostları artırmaya, düşmanları azaltmaya odaklandık”

"Biz dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlarla birlikte yollarına devam ettiklerini, hatada ısrar edenlerle yollarının ayırmakta mecbur kaldıklarını, metal yorgunluğu ifadesini olduğunu, kastettiği hususlardan birinin de bu olduğunu, kısa sürede gerçekleştirilen değişim ile bu tehditlerden kurtulduklarını şimdi yeniden diriliş hamlesi başlattıklarını, birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edilmeyeceğini, dostları artırmaya, düşmanları ise azaltmaya gayret ettiklerini, bunun için genel merkezimizle, il teşkilatımızla, hükümetimizle 2023 hedeflerine odaklanmış durumda olduklarını söyledi.

“Büyüme oranları millete moral oldu”

Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamının belli olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydettiğini, Türkiye aleyhinde estirilen onca havalar olduğunu, kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini, bazılarının ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmenin kendisini üzdüğünü, ülkenin Bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye çalışanların affedilemeyeceğini, büyüme oranının millete moral verdiğini söyledi.

“Sizin koyduğunuz kuralların hiçbiri gerçek değil”

Erdoğan ayrıca "Kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Ortalama olarak 7.4'ü yakaladık mı? Yakaladık. Demek ki sizin koyduğunuz kuralların hiçbiri gerçek değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir" dedi.

"Biz kendimize bakacağız”

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışmanın art niyetlilik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.