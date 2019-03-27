Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her meseleyi muhakkak çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "Hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Güncellenme 27 Mart 2019 16:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ekonomiden teröre, ticaretten dış güvenliğe kadar Türkiye'nin bekasını ilgilendiren her meseleyi muhakkak çözüme kavuşturacaklarına değindiği konuşmasında, "Esnafımızdan çiftçilerimize, işçilerimize, her kesimin derdiyle dertlenmeye, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak daha çok koşturacak daha fazla ter dökecek ve inşallah sizlerle beraber ülkemizi 2023 hedeflerimize buluşturacağız” dedi.

"Hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz"

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Binlerce tır silahla desteklenen Suriye'nin kuzeyindeki canilerin Türkiye'ye musallat edilmesine, ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm bu badireleri atlatmamız için güçlü olmak zorundayız. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. İşte bunun için sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha rekor destek bekliyoruz. Sizlerden milletimize kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere oylarınızla hadlerini bildirmenizi istiyoruz."