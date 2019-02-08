Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada ilk Sivas'ı işaretledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler mitingine Sivas'tan başladı.

Güncellenme 08 Şubat 2019 15:49

Yerel seçimlere iki aydan daha az bir süre kala, seçim çalışmaları için ilk startı veren yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

İlk mitingi Sivas’ta yaptı

25 yıldır siyasette olan ve bugüne kadar girdiği 14 seçimin tamamını kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15. zafer için kolları sıvadı.

Yerel seçimler kapsamında ilk mitingini Sivas’ta yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas’ın Selçuklu’nun kalbi olduğunu, Osmanlı'nın vicdanı olduğunu, Cumhuriyetin ise aklı olduğunu, Sivas Kongresi’nin ortak aklın toplandığı merkez olduğunu, buranın esarete meydan okuyan, istiklal ve hürriyeti hedef gösteren bir il olduğunu söyledi.

'Ya Allah bismillah' diyerek Sivas’tan başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyayı 'ya Allah bismillah' diyerek Sivas’tan başlattıklarını, bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletle kucaklaştıklarını belirtti.

Haritada ilk işareti Sivas’a koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bir gelenek haline getirdiği harita işaretlemeye bu seçim sürecinde de başlamış oldu. Erdoğan’ın, seçim otobüsündeki Türkiye haritasında ilk işareti Sivas üzerine koydu.