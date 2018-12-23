Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal ifadelere soruşturma!

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditkar ifadeler kullanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 23 Aralık 2018 17:11

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözleri nedeni ile Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert tepki

Skandal sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin kendisini ipe götürmekle tehdit ettiğini, bu kişilerin sanatçı müsfetteleri olduğunu, bu kişilerin sanatçı olmadığını, kendisini ipe götürmenin onların haddine olmadığını, şahadete inanmış bir insan olduğunu, bunların bedelini ödemeye hazır olduğunu, bu sözleri sarf edenlerin bedelini ödeyeceğini, bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandırmayı hayal edenlerin yargıda hesabını vereceğini söyledi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi.

Metin Akpınar ne demişti?

Metin Akpınar, demokrasiye ulaşılamaması durumunda belki lideri ayağından asacaklarını, belki mahzenlerde zehirlenerek öleceğini, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabileceğini söylemişti.

Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gittiğini ileri süren Akpınar, Adnan Menderes’in randevu aldığını, bu sırada ihtilal olduğunu, Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ima ederek “bakalım darısı kimin başına” ifadelerini kullanmıştı.