Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki patlamanın bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de meydana gelen patlamada 4 şehidin, 20 yaralının olduğunu açıkladı.

Güncellenme 10 Kasım 2018 12:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki patlamada 4 şehidin, 20 yaralının olduğunu söyledi.

Pazar günü Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılını anacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Atatürk’ün anıldığını, ülkenin böyle bir tehdidin altına girmekten kurtarılamadığını, önce şehir şehir sonra topyekün bir mücadele başlatıldığını, mücadelenin zaferiyle yeni devletin kurulduğunu, ülke ve millet olarak her alanda sıkıntı çekildiğini, doğrularıyla yanlışlarıyla, eksikleriyle fazlalarıyla bu dönemin hesabını milletin hafızası ve tarihin yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki bizim bu çabamıza nasıl karşılık veriliyor diye sorarsınız, sınırlarımız içerisinde terör örgütleri vasıtasıyla bombalar patlatarak cevap veriliyor. Bugün Hakkari'de mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 evladımız şehit oldu, 20 evladımız ise yaralandı” dedi.