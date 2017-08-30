Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mymanmar'da yaşanan krizle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncellenme 30 Ağustos 2017 16:27

CNN Türk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'le yaptığı görüşmede, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: CNN Türk