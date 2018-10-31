Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gökçek olayına" el attı!

MHP'nin Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiaları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye gireceği iddia edildi.

Güncellenme 31 Ekim 2018 11:39

MHP’nin Melih Gökçek’i Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı göstereceği iddiası sonrası önemli gelişmeler yaşandı.

MHP kulislerinde, Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı olacağı konuşulurken Genel Başkan Devlet Bahçeli de Gökçek hakkında sıcak açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’de Gökçek’e övgü dolu sözler

Bahçeli, Gökçek’in MHP’den aday olacağına dair iddialara, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır" sözleri ile cevap verdi. Gökçek ise bu sıcak mesajlara, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir” ifadeleri ile karşılık verdi.

AK Parti’den yapılan açıklama tepki çekti

Bahçeli ile Gökçek arasındaki bu açıklamalar sonrasında AK Parti’den yapılan açıklama tepki çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın "Melih Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi" açıklaması sonrası Gökçek Twitter hesabından sert bir paylaşım yaptı.

Gökçek’ten sert cevap

Gökçek paylaşımında, "Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum. Hadi yiğitsen devam et. Sabrımı taşırma. vallahi tozunu atarım" diyerek Yazıcı'ya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek’le görüştü

Gökçek ile Yazıcı arasında yaşanan bu sert polemik sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek, Melih Gökçek’le bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı’nın sarf ettiği sözler sebebi ile Gökçek’i arayarak gönül aldı. Görüşme sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ilk kez görüş belirterek, "Beraber geldik, beraber gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mesajlar sonrasında, gelinen son aşamada Gökçek'in MHP'den aday olmayacağı belirtildi.