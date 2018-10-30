Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara adayı olacağına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 13:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i aday göstereceğine dair iddiaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gökçek yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek’in 1994 yılından bu yana kendisinin yol arkadaşı olduğunu, bundan sonra da beraber gideceklerini düşündüğünü belirtti.

Ne yaşanmıştı?

Gökçek’in Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde MHP’nin adayı olacağı iddia edilmişti.

Dün iddiaların sorulması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP'den gönül rızası ile belediye başkanı olmak istiyorum' diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" demişti.

Twitter’dan açıklama yapan Gökçek, ''Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir, sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı.