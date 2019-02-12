Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışı bu sözlerle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz" dedi.

Güncellenme 12 Şubat 2019 15:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yerel seçimler kapsamında yaptığı konuşmasına İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

“Hesapları hep aynı”

Türkiye üzerindeki hesapların her zaman aynı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk’ün aynı Türk olduğunu, hasımların da aynı hasım olduğunu, bu yüzden her fırsatta Rabia’yı haykırarak; Ne diyoruz, tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak dediklerini söyledi.

“Kur ve faizle insanları bunalttılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi silahını Türkiye’nin üzerinden hiç eksik etmediklerini, krizle Türkiye’nin tepesine inmeye çalıştıklarını, AK Parti’nin 17 yıllık iktidarının bunlarla mücadele ile geçtiğini, kur, faiz algı operasyonlarıyla insanları bunalttıklarını, bu süreçte daha çok kenetlenildiğini belirtti.

“Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz”

Bugüne kadar hiçbir meselede, Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Baktılar, kur, faiz, algıyla olmuyor ülkemizi patlıcan, domates, biber üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu. Bir anda fiyatlar yarıya indi. Şimdi temizlik ürünlerini de satmaya başlayacağız. Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz, bakalım bundan sonra sırada ne var göreceğiz” dedi.