Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la ve Putin'le konuştuğunu, onlara Afrin'den sonra geri adım atılmayacağını söylediğini belirtti.

Güncellenme 23 Mart 2018 15:25

AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç operasyonu ile ilgili Trump'la ve Putin'le konuştuğunu, buralardan artık geri adım atılmayacağını, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söylediğini belirtti.

Afrin’le iş bitmeyecek

Afrin'le iş bitmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak tecelli edene kadar yola devam" dedi.

PKK 40 yıldır rahat durmadı

PKK'nın 40 yıldır rahat durmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep sabrettik ama bir yere kadar. Geldiğimiz nokta şu an belli. Artık bunlara haddini bildirmek gerekiyordu. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve inlerine girdik" ifadelerini kullandı.

3700 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin Suriye'ye kaçtığını, YPG ile beraber olduğunu, onlara gereken dersin verildiğini, şu ana kadar ise 3700'ü aşkın teröristin etkisiz hala getirildiğini belirtti.