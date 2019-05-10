Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi camilere alıştırmalıyız!

Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yapının Ankara’ya damgasına vuracağına inandığını söyledi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.

“TOKİ'ye teşekkür ediyorum”

Camilerin şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu eserin Ankaramıza kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Başkanlığımıza ve önceki başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ'ye teşekkür ediyorum” dedi.

“Camilerimiz, şehirlere kimlik kazandıran yapılardır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin birer ibadethane olmasının ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, ismiyle medeniyetin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserler olduğunu belirterek, “Camilerimiz, şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır. İstanbul'u Sultanahmetsiz, Süleymaniyesiz, Bursa'yı Ulucamisiz, Edirne'yi Selimiyesiz düşünemeyiz. Ankaralı hemşerilerimiz yanı sıra vatandaşlarımız da buraları ziyaret ediyor” ifadelerini kullandı.

“Büyük Çamlıca Camisi abide bir eser haline geldi”

Geçen hafta Büyük Çamlıca Camisini hizmete açtığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu caminin İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldiğini, 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında toplayabildiğini, Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini taşıyan bu külliyenin de Ankara’ya damgasına vuracağına inandığını söyledi.

“Camiler mukaddes mekanlardır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin sadece betondan ibaret yapılar olmadığını vurgulayarak, “Hakkın karşısında eşitlediğimiz mukaddes mekanlardır. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur” dedi.

“Gençlerimizi camilere alıştırmalıyız”

Geçmişte olduğu gibi cami merkezli bir hayatın özendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya kulak verip gençlerimizi camilere alıştırmalıyız” ifadelerini kullandı.