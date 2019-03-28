Cumhurbaşkanı Erdoğan: GBT’leri elimizde tutuyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle iltisaklı adaylar hakkında yaptığı açıklamada, "Seçim sonucu neticelerine göre adımlarımızı atacağız" dedi.

Güncellenme 28 Mart 2019 13:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce sosyal medyadan duyurduğu sürpriz bugün belli oldu. Atakule’de gençlerle buluşan Erdoğan burada soruları yanıtladı. Yerel seçimlere dair de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre bulaşmış adaylar hakkında kararlı olduklarını, 3-5 sene beklemeyeceklerini, GBT'leri hazır tuttuklarını, sonuca göre adım atacaklarını söyledi.

İkinci gençlerle buluşma toplantısını yaptıklarını belirten Erdoğan, “Yoğun bir maraton; tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izleyerek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım” dedi.

“GBT’leri her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri ile iltisaklı adayları hakkında yaptığı açıklamada ise “Karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. Bu konuda kararlıyız. Üç sene bekle, beş sene bekle. Bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT’leri her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelerine göre adımlarımızı atacağız. Üniversitemizle birlikte dediğiniz değerlendirilebilir. Yakında bir rektör adımı da atılacak. Artuklu’da adımı atabiliriz” ifadelerini kullandı.