Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımın İzlanda'da gördüğü kötü muameleyle ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Güncellenme 10 Haziran 2019 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için İzlanda'da bulunan A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Gerekli tedbirler alındı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir'e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

“Futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında." mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

Özdemir de A Milli Takım'a destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da bir heyetle TFF ve A Milli Takım'ın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta ay-yıldızlılara destek olacağı hatırlatıldı.